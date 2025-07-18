İstanbul'da akşam saatlerinde mahalle aralarında dolaşan bir vatandaş, park halindeki bir aracın içinde uygunsuz davranışlarda bulunan iki kişiyi fark etti. Durumu hemen polise bildiren vatandaş, çevredekilerle birlikte olay yerine ekiplerin gelmesini bekledi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, şahsı ve yanındaki kadını araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Vatandaşlardan biri tarafından kayda alınan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar - Son Dakika
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