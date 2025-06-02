Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

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Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
02.06.2025 12:25
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Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Haber Videosu

Osmaniye'de mezarlıkta çekildiği iddia edilen bir videoda güneşli havaya rağmen yalnızca bir mezarın buz tuttuğu görüldü. Kimileri görüntüyü ''kurgu'' olarak değerlendirirken, kimileri ise olayı ''manevi bir işaret'' olarak yorumladı.

Osmaniye'de bir mezarlıkta çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede büyük tartışma yarattı. Görüntülerde, hava açık ve güneşli olmasına rağmen sadece bir mezarın üzerinin buz tuttuğu görülüyor.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu video, sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar görüntünün kurgu veya görsel efektle oluşturulmuş olabileceğini savunurken, bazıları ise olayı "manevi bir işaret" olarak yorumladı. Yorumlarda sıkça "Sübhanallah" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜNÜN GERÇEKLİĞİ TARTIŞILIYOR

Videonun hangi tarihte ve kim tarafından çekildiği henüz netlik kazanmazken, görüntülerin gerçek olup olmadığıyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal Medya, Osmaniye, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kerem7272:
    Bizim millette her gördüğüne her konuşulana inanma duygusu var. Videolar izlensin diye herşeyi yapıyorlar işte. Aç gözünü vatandaş 30 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Kafa kontrolü şart 20 1 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Salaklar 13 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Tabikide kurgu 50 tane işaret gösteririm kurgu olduğuna dahil sizde görüntüyü dikkatlice inceleyin nokta nokta anlayacaksınız 12 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    BU DÜNYADA ÖLÜYE DE RAHAT YOK HEPSİ HİKAYE. 11 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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