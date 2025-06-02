Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Osmaniye'de bir mezarlıkta çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede büyük tartışma yarattı. Görüntülerde, hava açık ve güneşli olmasına rağmen sadece bir mezarın üzerinin buz tuttuğu görülüyor.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu video, sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar görüntünün kurgu veya görsel efektle oluşturulmuş olabileceğini savunurken, bazıları ise olayı "manevi bir işaret" olarak yorumladı. Yorumlarda sıkça "Sübhanallah" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜNÜN GERÇEKLİĞİ TARTIŞILIYOR

Videonun hangi tarihte ve kim tarafından çekildiği henüz netlik kazanmazken, görüntülerin gerçek olup olmadığıyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.