Yerel Basının Güçlenmesi Vurgulandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Erzurum'da Basın İlan Kurumu'nu ziyaret ederek yerel basının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, bir dizi program kapsamında geldiği Erzurum'da Vali Aydın Baruş ile birlikte Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş, kurumun bölgedeki faaliyetleri, yürüttüğü projeler ve çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, ziyaret sırasında basının kamuoyunu bilgilendirme görevine dikkat çekerek, doğru ve hızlı bilgilendirmenin kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Basın İlan Kurumu'nun yerel basının güçlenmesi ve sürdürülebilirliğine sağladığı katkıların da önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZURUM