Yılbaşı için 310 bin güvenlik personeli görevlendirildi - Son Dakika
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Yılbaşı için 310 bin güvenlik personeli görevlendirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında 309 bin 819 kolluk personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

31.12.2024 13:44
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yurt genelinde 309 bin 819 kolluk personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Asayiş tedbirleri kapsamında ülkemizde; 30 Aralık 2024 saat 08.00'den 02 Ocak 2025 saat 08.00'e kadar, 207 bin 239 Polis, 99 bin 480 Jandarma ve 3 bin 100 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere 309 bin 819 kolluk personelimizi görevlendirdik. 31 bin 976'sı binek araç, 3 bin 853'ü motosiklet, 430'u hava aracı ve 538'i deniz aracı olmak üzere 36 bin 527 araç sahada. Göç İdaresi Başkanlığımız bin 350 personel ve 270 mobil araçla aktif görev alıyor. AFAD Başkanlığımız 4 bin 200 personel ve 502 araçla alınan tedbirler kapsamımda sahada etkin. 112 Acil ekiplerimiz 9 bin 180 personel ile her şartta vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güveni tesis etmek için İçişleri Bakanlığı olarak görevimizin başındayız. Kıymetli vatandaşlarımız, tanık olduğunuz ya da sizi rahatsız eden bir olayla karşılaştığınızda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Siz arayın, biz gereğini yapalım. Güvenlik güçlerimizi yaz kış demeden yılın 365 günü görevlerinin başında" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yılbaşı için 310 bin güvenlik personeli görevlendirildi - Son Dakika

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