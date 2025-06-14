Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran günü Bahşılı ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği merada otlayan 6 büyükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Olayın ardından bölgeye jandarma ve veteriner ekipleri sevk edildi.
Telef olan hayvanların sahiplerine ait zarar tespit çalışmaları başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Yıldırım 6 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti - Son Dakika
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