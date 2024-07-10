Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü - Son Dakika
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Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü

Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan bir ağaç, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü. Nurhak ilçesinde bulunan ağaca ulaşmak için araç kullanılamazken, görevliler 3 kilometre yürüyerek ağaca ulaştı. Ağacın gövdesinin kalın olması nedeniyle yangının sabaha kadar sürmesi beklenirken, görevliler ağacı yatırarak müdahale etti.

10.07.2024 17:47
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Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaca görevliler müdahale ederek yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesi Yılan Ovası'nda bulunan bir ağaçta yıldırım isabet etmesi sonucunda yangın çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri yıldırım düşen ağaca müdahale ederek söndürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinden Metin Yıldız, "Arabayla buraya gelinmesi imkansız. Burada yerler tamamen kuru. Biz 3 kilometre aracı geriye bıraktık ve tepelerden geldik. İyi ki bu bölgeye kadar geldik. Çok büyük bir felaketi önlemiş olduk. Ağacın gövdesi çok kalın. Sabaha kadar beklesek ağaç yanıp bitmez. Ağacı yatırıp müdahale edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü - Son Dakika

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