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Yılın son saatlerinde trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Yılın son saatlerinde trafik kazası: 5 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Nevşehir-Uçhisar Beldesi yolu mezarlık mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu bir otomobil mezarlık duvarının üzerine çıktı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılın son saatlerinde trafik kazası: 5 yaralı
31.12.2023 - 23:25,
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Yılın son saatlerinde trafik kazası: 5 yaralı

Kaza yapan otomobillerden birisi mezarlığa uçtu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinden Nevşehir- Uçhisar Beldesi yolu mezarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Hakan İ. kullandığı 06 BOS 481 plakalı otomobil ana yolda U dönüşü yapmak istediği anda aynı istikamette ilerleyen Mustafa B. kullandığı 50 ADG 344 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulan otomobillerden birisi mezarlık duvarın üzerine çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 50 ADG 344 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yılın son saatlerinde trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


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