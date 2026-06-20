Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencinin yardımına koşan Motorlu Polis Timleri (Yunuslar), motosiklete bindirdiği öğrenciyi sınav başlamadan önce gireceği okula yetiştirdi.
Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli önlemler alındı. Alınan önlemler çerçevesinde sınava geç kalan öğrenci anonsu vermesi üzerine, Afra Caddesi'ne yönlendirilen yunus polisleri, motosiklete bindirdiği kız öğrenciyi sınava gireceği Ufuktepe Ortaokulu'na vaktinde yetiştirdi. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › YKS'ye Geç Kalan Öğrenciye Yunus Desteği - Son Dakika
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