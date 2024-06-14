Yol çalışmasında çıkan yangında 800 dönüm kül oldu

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Yol çalışmasında çıktığı iddia edilen yangında yaklaşık 800 dönüm kül oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir mahallede başlayan yangın, başka mahallede söndürülürken yaklaşık 800 dönüm biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu.

Edinilen bilgilerde iddiaya göre, yol çalışması yapan iş makinasından çıkan yangın, Çakmaklı Mahallesi'nde başlayıp Eyüpler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 800 dönüm biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu.