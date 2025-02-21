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Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı: O anlar kamerada

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahla ateş açan kişi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Bulancak ilçesindeki Şehit Oğuz Türedi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen A.A., ruhsatsız tabancasıyla yolda yürüdüğü esnada A.Y.'ye üç el ateş etti. Olay sonrası yaralanan A.Y., Bulancak Devlet Hastanesi'ne ardından Giresun'a sevk edildi. Olay yerinden kaçan A.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.