Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar yakalandı

Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen gençleri önce korkutup, sonra da saldıran şahıslar polis ekiplerince yakalandı. İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

30.04.2024 20:45  Güncelleme: 20:46
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Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen gençleri önce korkutup, sonra da saldıran şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı.

İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İnceleme, Kocaeli, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar yakalandı - Son Dakika

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