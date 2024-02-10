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Yolu şaşıran sürücü 5 metrelik istinat duvarından aşağı düştü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil, 5 metre yükseklikteki istinat duvarından park halindeki tırların arasına düştü

Olay Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi. Toptancı halinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BGZ 526 plakalı BMW marka lüks otomobil., sürücüsünün toptancı halinden çıkış yolunu şaşırınca 5 metrelik istinad duvarıyla çevrili park halindeki tırların önüne düştü. Kaza sonrası sürücünün kendi imkanlarıyla kazayı yara almadan attığı öğrenilirken, hem otomobilde hem tırda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı.

Vatandaşlar ise bölgede sürekli aynı şekilde kazalar yaşandığı bına karşın önlem alınmadığını belirterek, başka kazaların yaşanmaması adına bariyer yapılması için yetkililere çağrıda bulundular