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Yozgat Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konusunda Uyardı - Son Dakika
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konusunda Uyardı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski askerlik şubesinde düzenlenen toplantı ve sanayi sitesindeki esnaf ziyaretinde, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele, iş güvenliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin boş yere meşgul edilmemesi konularında da uyarılarda bulunuldu. Üniversite Polisi uygulaması kapsamında ise yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli internet, sosyal medya güvenliği ve KADES konularında bilgilendirme yapıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konusunda Uyardı
04.01.2024 - 15:08,
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski askerlik şubesinde düzenlenen toplantıda ve sanayi sitesindeki esnaf ziyaretinde, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler ayrıca uyuşturucu ile mücadele, iş güvenliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin boş yere meşgul edilmemesi konularında da vatandaşları bilgilendirerek uyarıcı broşür dağıttı.

"Üniversite Polisi" uygulaması çerçevesinde de yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli internet, sosyal medya güvenliği ve KADES konularında bilgilendirildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konusunda Uyardı - Son Dakika


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