Yozgat\'ın Sarımbey köyünde yıldırım sonrası yaklaşık 500 ton saman balyası yandı

Yozgat'ın Sarımbey köyünde yıldırımın düştüğü saman balyaları alev alev yandı.

Merkeze bağlı Sarımbey köyünde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 500 ton saman balyasının yandığı tespit edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.