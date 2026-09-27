Yozgat Sorgun\'da meşe kömürü yüklü tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meşe kömürü yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.K. (46) idaresindeki 19 AGK 630 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücü Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın kasasındaki kömürler başka bir kamyona yüklenerek kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.