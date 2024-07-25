Yozgat'ta 15 Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 15 tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Çekerek İlçesi bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda, isimli şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüpheli O.S.'nin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet heykel, 2 adet obje ve 12 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki sikke ve kağıt tablo muhafaza altına alınırken, yakalanarak gözaltına alınan O.S.'nin hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - YOZGAT