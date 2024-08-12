Yozgat'ta Ahır Yangınında Ev ve Samanlık da Zarar Gördü - Son Dakika
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Yozgat'ta Ahır Yangınında Ev ve Samanlık da Zarar Gördü

Yozgat\'ta Ahır Yangınında Ev ve Samanlık da Zarar Gördü

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Güngören köyünde bir ahırda çıkan yangın, samanlığa ve oradan da eve sıçradı. Yangında ahır, samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi.

12.08.2024 19:13  Güncelleme: 19:17
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Yozgat'ta bir ahırda çıkan yangın samanlığa, oradan da eve sıçradı. Yangında ahır, samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Sorgun ilçesine bağlı Güngören köyünde meydana geldi. Sadegül Ercan'a ait ahırda elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören köy halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar evde yalnız yaşayan Sadegül Ercan'ı ve ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı.

Ahırdan samanlığa, oradan da bitişiğindeki eve sıçrayan yangına Sorgun ve Gülşehri Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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