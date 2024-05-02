Yozgat'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Yozgat\'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Yozgat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürüp, kayınvalidesini de ağır yaralamaktan yargılanan şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık M.T.'nin karar duruşması sonucunda eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalideyi canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçundan ise 19 yıl hapis cezası verildi. Karar sonrası açıklama yapan avukat Arzu Sena Topuz, umarız bu ceza başka kadınların yaşamasına vesile olur dedi.

02.05.2024 13:59
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Yozgat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürüp, kayınvalidesini de ağır yaralamaktan yargılanan şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadına ve eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme, kayınvalideyi canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan sanık M.T.'nin karar duruşması, Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık M.T., maktul Rabia Temel'in annesi müşteki mağdur Güler Güler, maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Savcı mütalaasının okunmasının ardından sanık M.T. savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ederek, beratını ve tahliyesini talep etti. Maktulün annesi Güler Güler ve babası A.G. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık M.T.'ye eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalideyi canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçundan ise 19 yıl hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

"Bu ceza umarım başka kadınların yaşamasına vesile olur"

Karar duruşması sonrası açıklamalarda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Arzu Sena Topuz, geçen yıl boşanmak üzere olan Rabia Temel'in eşi tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Rabia öldürülürken annesi de yaralandı. Bugün karar duruşması görüldü ve mahkeme heyeti Rabia için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Annesine yönelik eylem için de öldürmeye teşebbüsten 19 yıl hapis cezası verdi. Umarız bu ceza başka kadınların yaşamasına vesile olur" dedi.

"Kızımın katili cezasız kalmadı"

Rabia Temel'in annesi Güler Güler, "Ben bugün adalet olduğunu söyleyeceğim. Çok şükür. Yavrum geri gelmeyecek ama katil de cezasız kalmasın" diye konuştu.

"Adalet yerini buldu"

Rabia Temel'in ablası Sibel Eğilmez ise mahkeme heyetine ve avukatlara teşekkür ederek, "Başka Rabialar yanmasın, biz çok yandık. Katil cezasını buldu, çok şükür adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta 28 Mart 2023 tarihinde M.T., boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesini ise çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan M.T., çıkarıldığı mahmekece tutuklanmıştı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yozgat, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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