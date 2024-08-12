Yozgat\'ta çıkan orman yangınında gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri, İsaklı köyünde 10 Ağustos'ta çıkan orman yangınına ilişkin B.Y. ve S.Y. isimli 2 çobanı gözaltına almıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT
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