Yozgat'ta DEAŞ Üyesi 3 Yabancı Uyruklu Zanlı Yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen, 3 yabancı uyruklu zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde yönetici ve üye olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüphelinin bilgisini aldı. Terör suçlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde özel harekat polisi destekli operasyonda zanlılar, adreslerinde yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, zanlıların ikamelerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. - YOZGAT
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