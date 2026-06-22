Yozgat\'ta \'Dur\' İhtarı Ceza ile Sonuçlandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki trafik denetimlerinde 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 200 bin TL ceza kesildi.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Boğazlıyan-Yozgat yolunda trafik denetimleri gerçekleştirdi. F.M. isimli sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçtı. Kaçan sürücü ve otomobil tespit edilerek araç plakasına 200 bin lira ceza yazıldı. Yazılan ceza miktarı, piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan aracın iki katı oldu. - YOZGAT