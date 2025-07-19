Yozgat'ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde gece saatlerinde meydana gelen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın, elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Elektrik Kontağı Yangını - Son Dakika
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