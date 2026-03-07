Yozgat'ta FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Yozgat'ta FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat\'ta FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
07.03.2026 15:22
Sorgun'da 6 yıl 3 ay hapis cezası olan FETÖ terör örgütü üyesi A.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan FETÖ terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri ilçede yürüttüğü çalışmalarda, hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlaması ile kesinlemiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K'yi yakalandı.

Firari hükümlü, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yozgat, Terör, Suç, Son Dakika

