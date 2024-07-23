Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cezaevinden firar eden mahkum düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden kaçan A.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler ilçede olduğu belirlenen mahkumu, kimlik kontrolü sırasında yakaladı. Mahkumun hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.
Yakalanan hükümlü jandarma ekiplerince cezaevine teslim edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Firar Eden Mahkum Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?