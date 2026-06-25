Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin bulunmasına yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde Akdağmadeni ilçesinde M.S.'nin adam öldürme suçundan kesinleşmiş 23 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Firari hükümlü çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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