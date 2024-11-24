Yozgat'ta Jandarma Kar Yağışında Yardımcı Oldu

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Yolda kalanların yardımına Jandarma yetişti

YOZGAT - Yozgat'ta il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, çeşitli bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Kara saplanan araçlar, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyu devam eden yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan birçok araç yolda mahsur kaldı. Kimi sürücü kayganlaşan yolda yoldan çıkarken kimi ise yolda ilerlemekte güçlük çekti. Birçok araç yolda kalınca jandarma ekipleri de kolları sıvadı. Çekici ve jandarma ekiplerinin yardımıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.