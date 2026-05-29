Yozgat\'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan çocuk bulundu.

Çayıralan ilçesi Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda dün akşam 20.15 sularında kaybolan Aybüke İnce bu sabah saatlerinde bulundu.

Kaybolduğu noktaya 2 kilometre mesafede bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre "28 Mayıs 2026 Perşembe günü akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen Köyü Alamettin Yaylası'nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, Emniyet, Orman İşletme, sağlık ekipleri ile gönüllü vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK'lara da gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. - YOZGAT