Yozgat\'ta KOM ekiplerinin operasyonunda 15 tarihi eser ve el dedektörü ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli objeler ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ç.A. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 15 adet tarihi eser nitelikli obje ve el dedektörü ele geçirildi.

Şüphelinin hakkındaki adli işlemler sürüyor.