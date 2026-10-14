Yozgat\'ta KOM ekiplerinin operasyonunda 15 tarihi eser ve el dedektörü ele geçirildi

Yozgat'ta KOM ekiplerinin operasyonunda 15 tarihi eser ve el dedektörü ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 15 tarihi eser nitelikli obje ile el dedektörü ele geçirildi, şüphelinin adli işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli objeler ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ç.A. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 15 adet tarihi eser nitelikli obje ve el dedektörü ele geçirildi.
Şüphelinin hakkındaki adli işlemler sürüyor.
Kaynak: İHA
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