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Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü yakınlarında bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat\'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
25.12.2023 - 12:40,
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü yakınlarında bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre E.K. (35) yönetimindeki 06 YUV 71 plakalı otomobil, Melikli köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile S.K. (64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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