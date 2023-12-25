Yozgat\'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü yakınlarında bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre E.K. (35) yönetimindeki 06 YUV 71 plakalı otomobil, Melikli köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile S.K. (64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT