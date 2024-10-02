Yozgat'ta Silahlı Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
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Yozgat'ta Silahlı Suç Örgütü Operasyonu

Yozgat\'ta Silahlı Suç Örgütü Operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

02.10.2024 12:09
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, silahlı suç örgütüne operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Silahlı Suç Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma suçuna karıştığı tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine baskın düzenlendi. Eş zamanlı ve Özel Harekat destekli yapılan operasyonda yapılan aramalarda; tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek, çok sayıda uyuşturucu hap, kılıç, hançer, kama, muşta, çekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli yasal işlemler akabinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ve suç türü ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Silahlı Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika

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