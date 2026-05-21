Soba bacasından çıkan yangın korkuttu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde soba bacasından yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyünde meydana geldi. Ö.B.'ye ait müstakil evde soba bacasından kaynaklanan yangın çıktı. Çıkan yangın evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
