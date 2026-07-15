Yozgat'ta otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Yozgat\'ta otomobil takla attı, sürücü yaralandı
15.07.2026 23:32  Güncelleme: 23:43
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dişli köyü mevkiinde 66 AER 196 plakalı M.Ç.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Sorgun, Yozgat, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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