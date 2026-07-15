Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Dişli köyü mevkiinde 66 AER 196 plakalı M.Ç.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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