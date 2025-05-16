Yozgat\'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çalatlı köyü mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 27 ATB 563 plakalı Mercedes marka tır, Yozgat-Sorgun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevki edildi. Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YOZGAT