Yozgat'ta Tost Uygulamasında Gözaltılar - Son Dakika
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Yozgat'ta Tost Uygulamasında Gözaltılar

Yozgat'ta Tost uygulamasıyla yatırım mağduriyetleri üzerine 4 kişi gözaltına alındı.

04.10.2024 12:17
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Yozgat'ta Tost uygulaması ile ilgili yatırım mağduriyetleri üzerine başlatılan soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ta yüksek kazanç vaadi ile yatırım yapılmasını teşvik eden Tost uygulaması üzerinden yatırım yapan bazı vatandaşların paralarını çekemedikleri ve hesaplarına erişemedikleri şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Tost uygulamasını yakın arkadaş gruplarına ve sosyal çevrelerine tanıtım yaparak yatırım yapmaya teşvik ettikleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara yüksek kazanç vaadi ile yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmalarını istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, yozgat, Hukuk, Son Dakika

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