Yozgat\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında meydana geldi. Akdağmadeni ilçesinden Sorgun istikametine giden 66 HN 929 plakalı M.B. (31) idaresindeki Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü ve araçta bulunan yolcular N.B., M.B. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT