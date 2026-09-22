Yozgat\'ta trafo patlaması sonrası sanayi bölgesindeki yangını itfaiye söndürdü

Yozgat'ta trafo patlaması sonrası sanayi bölgesindeki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat'ta sanayi bölgesindeki trafoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı, inceleme başlatıldı.
Yozgat'ta trafoda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, sanayi bölgesinde meydana geldi. Trafodaki patlama nedeniyle çıkan yangın otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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