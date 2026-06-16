Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Tespit edilen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler A.K. ve İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda 176 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 45 gram bonzai, 0,15 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT
Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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