Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğazlıyan'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarının tespit edilmesine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Boğazlıyan ilçesinde M.C.Ü., M.Ş. ve M.D.'ye ait ikamet ve araçlarda yapılan kontrollerde 18,16 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 9 adet 9 mm fişek, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Boğazlıyan, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Yozgat, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:30:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.