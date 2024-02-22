Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli göz altına alınırken, yapılan aramalarda 62,87 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ve 2,99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

22.02.2024 13:30  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli göz altına alınırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat il merkezi başta olmak üzere Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan N.Ç, M.P, E.Ş. ve M.M.P isimli şahısların adreslerinde arama yapıldı. Aramada 62,87 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ve 2,99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, M.P. ve M.M.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:05:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement