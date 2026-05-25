Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 730 adet sentetik ecza hap, 42 adet ecstacy hap, 31 gram sentetik kannabinoid, 24,67 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - YOZGAT