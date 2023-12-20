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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Yozgat-Ankara Karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, tır, iki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat\'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
20.12.2023 - 16:50,  Güncelleme: 16:51
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Yozgat'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat- Ankara Karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. O.Y. idaresindeki 41 R 9121 plakalı tır hatalı U dönüşü yaptığı sırada arkadan gelen G.C. idaresindeki 06 ZEK 92 plakalı otomobil duramayarak tıra yandan, A.T. idaresindeki 06 AGC 863 plakalı otomobil ise 06 ZEK 92 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 06 ZEK 92 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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