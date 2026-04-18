Yozgat ve Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ta ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri Yozgat ve Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda Akdağmadeni'nde 2, Ankara'da 3 olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 gram esrar, 2 adet sigara içine karıştırılmış esrar, 18 adet sentetik ecza, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı ve haklarındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT