Yüksek karlı gizli fon davasında Seçil Erzan'ın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
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Yüksek karlı gizli fon davasında Seçil Erzan'ın tahliye talebi reddedildi

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Fon davasının İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan tahliyesini talep etti. Mahkeme, 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Erzan'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan Erzan, "Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim?" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı erteledi.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında futbolcularından bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın davası istinaftan döndü. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"Banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim?"

Duruşmada konuşan Erzan, katılanların beyanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Alacak tutarları dışında kimse doğruyu söylemiyor. Bankadan faiz almak istedikleri için bankadan alacağımız var diyorlar. Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim? Eğer aldatma durumum olsaydı ben bankamı mağdur etmiş olurdum. Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım. Hangi dolandırıcı cebine bir kuruş almadan dolandırır? Annemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Savunmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Eksik hususların giderilmesine de karar veren heyet, duruşmayı 6 Kasım tarihine erteledi.

Kaynak: İHA
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