Yüksek Mahkeme, Trump'ın posta yoluyla oy kısıtlamasını geçici olarak durdurdu - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme, Trump'ın posta yoluyla oy kısıtlamasını geçici olarak durdurdu

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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın posta yoluyla oy kullanımına yeni kısıtlamalar getiren düzenlemesini geçici olarak durduran alt mahkeme kararını onadı. Karara muhafazakar yargıçlar Samuel Alito ve Clarence Thomas karşı çıktı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın posta yoluyla oy kullanımına yeni kısıtlamalar getiren düzenlemesini geçici olarak durduran alt mahkeme kararını onadı.

ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde oy kullanma yöntemleri üzerinden tartışmalar sürüyor. Başkan Donald Trump'ın seçim güvenliğini gerekçe göstererek posta yoluyla oy kullanımına yönelik yeni kurallar getirme girişimi, eyaletler ve yargı arasında tartışmaya yol açtı. Konu, son olarak ABD Yüksek Mahkemesi'nin önüne taşındı. Mahkeme, Trump yönetiminin posta yoluyla oy kullanımına yeni kısıtlamalar getiren düzenlemesini geçici olarak durduran alt mahkeme kararını onadı.

"2026 seçimlerinde uygulanması keyfi ve mantıksız"

Yargıç Brett Kavanaugh, kararında nihai düzenlemenin Posta Servisi'nin (USPS) yasal yetkileri kapsamında kalabileceğini belirtirken, 2026 seçimlerinde uygulanmasının "keyfi ve mantıksız" olacağını ifade etti.

Muhafazakar Yargıçlar karara karşı çıktı

Muhafazakar Yargıçlar Samuel Alito ve Clarence Thomas ise karara karşı çıktı. İki yargıç, Trump'ın düzenlemesine yönelik itirazın sonuç alma ihtimalinin düşük olduğunu savunarak, ABD Posta Servisi'nin posta hizmetlerini düzenleme konusunda geniş yetkilere sahip olduğunu belirtti.

Trump yönetimi kuralların Anayasa'ya uygun olduğunu savundu

Trump yönetimi ise USPS'nin yeni kurallarının Anayasa'ya uygun olduğunu savundu. Yönetim, eyaletlerin seçimlerde federal posta hizmetini kullanırken, oy pusulalarının gönderilmesi ve teslim edilmesine ilişkin kuralları USPS'nin belirleme yetkisine itiraz edemeyeceğini belirtti.

Trump, USPS'ye talimat vermişti

Trump, söz konusu düzenlemelerin seçim sahtekarlığıyla mücadele edeceğini savunmuş ve mart ayında imzaladığı başkanlık kararnamesiyle USPS'ye oy pusulalarını yalnızca vatandaşlardan oluşan listelerde yer alan seçmenlere ulaştırma talimatı vermişti.

Boston'da mahkeme tedbir kararı vermişti

Boston'daki Federal Yargıç Indira Talwani, 4 Eylül'de Trump'ın kararının uygulanmasını engelleyen bir tedbir kararı vermişti. Talwani, önlemlerin kasım ayındaki seçimlere kısa süre kala uygulanmasının bazı seçmenlerin oy kullanma hakkından mahrum kalmasına yol açabileceğine hükmetmişti. Geçen hafta bir federal temyiz mahkemesi de Talwani'nin kararını askıya almayı reddetmişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek Mahkeme, Trump'ın posta yoluyla oy kısıtlamasını geçici olarak durdurdu - Son Dakika

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