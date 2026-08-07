Yüksekova\'da Bayılan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddede fenalaşarak bayılan vatandaş, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde yürürken henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşan vatandaş, bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ilk müdahalesi yapılan kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, fenalaşan vatandaşı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.