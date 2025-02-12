Yüksekova'da Kaza: 2 Yaralı

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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova- Van yolunda bulunan Akçalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 30 AAJ 324 plakalı Fiat Doblu marka kamyonetle 34 BOH 876 plakalı Wosvagen marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.