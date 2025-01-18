Yüksekova'da Sokak Köpeklerinin Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yüksekova'da Sokak Köpeklerinin Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Yüksekova\'da Sokak Köpeklerinin Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Yüksekova'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, hastanede yaşamını yitirdi.

18.01.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 12.00 sıralarında Akalın Mezarlığının karşısında bulunan alanda meydana geldi. Eslem Teker isimli kız çocuğu karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrarken, köpeklerin boynundan ısırdığı kız ağır yaralandı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eslem Teker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı olayı duyan yakınları Yüksekova Devlet Hastanesine akın etti. Hastane morguna kaldırılan Teker'in cenazesi Yüksekova Esenyurt TOKİ evlerinin mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, Hakkari Valiliği sosyal hesabında yaptığı paylaşımda ise, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Yüksekova, Hayvanlar, Güvenlik, Hastane, hakkari, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Sokak Köpeklerinin Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
16:49 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası Aileden ilk ifade 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası! Aileden ilk ifade
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:37 2 golü ofsayta takılan Osimhen’den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri 2 golü ofsayta takılan Osimhen'den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri
22:17 Trump’ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak
21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 19:51:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Sokak Köpeklerinin Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.