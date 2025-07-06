Yüksekova\'da Yangın: 1500 Bağ Otu Yandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine çıkan yangında yaklaşık bin 500 bağ ot yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Karlı köyündeki bir tarım arazisinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak geniş bir alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları ve alevleri gören köy sakinleri, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Yoğun ve koordineli çalışma sonucunda alevler kısa sürede söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yaklaşık bin 500 bağ ot yandı.

Köy sakinleri, yangının elektrik direklerinden kaynaklandığını öne sürdü. - HAKKARİ