Yüksekova\'da 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İpekyolu Caddesi üzerindeki Havalimanı Kavşağı'nda plakaları ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen araçların karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, kavşakta seyir halinde olan araçların çarpışma anı ve çarpmanın şiddetiyle savrulma anları yer alıyor.

Dün gerçekleşen kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Kazada yaralanan 11 kişi, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - HAKKARİ