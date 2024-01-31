 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

31.01.2024 23:45
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

EDİRNE - Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladığını bildirdi. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin hudutlarda da devam ettiği vurgulanarak, " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 00:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement